Овечкин и Кучеров вошли в список самых успешных знаменитостей по версии Forbes

Журнал Forbes на своём сайте опубликовал рейтинг 40 самых успешных звёзд российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. В список попали два хоккеиста – нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
Список составлялся на основе двух факторов: доходов участников (с июня 2018 по май 2019 года) и их популярности (упоминания в СМИ, запросы в поисковых системах и количество подписчиков в социальных сетях).
Овечкин занял третье место, уступив только телеведущей и певице Ольге Бузовой и лидеру рейтинга — бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. При доходе в $ 14,5 млн форвард «Вашингтона» упоминался в СМИ более 59 тыс. раз, а в соцсетях 560 тыс. раз.
Никита Кучеров расположился на 16-й строчке рейтинга. Хоккеист, доход которого составляет $ 7,1 млн, упоминался в СМИ более 17 тыс. раз, в соцсетях – 72,8 тыс. раз.
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