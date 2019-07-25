Кессел продаёт дом в Питтсбурге за $ 2 млн с кинотеатром на одного человека

Нападающий Фил Кессел, перешедший из «Питтсбург Пингвинз» в «Аризону Койотс» в обмен на форварда Алекса Гальченюка и защитника Пьер-Оливера Жозефа, выставил на продажу свой дом в пригороде Питтсбурга за $ 2 млн, говорится в сообщении CBC Pittsburgh. Фото дома можно посмотреть в «твиттере» журналиста Джонатана Бомбули.

Дом располагается в небольшом городке Маршалл. Его площадь составляет 8000 квадратных футов. В доме пять спален, семь ванных комнат, гараж, вмещающий четыре автомобиля, комнаты для пинг-понга и бильярда, тренажёрный зал и винный шкаф.

Однако наибольшее внимание привлёк домашний кинотеатр. Отведённое для него помещение представляет собой большое свободное пространство, занятое лишь одним креслом. Фотографию домашнего кинотеатра выложил в своём «твиттере» журналист Майк Гриннел.