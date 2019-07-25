Новым главным тренером женской сборной России по хоккею стал Евгений Бобарико

В женских национальных сборных России по хоккею произошли изменения в тренерском штабе. Главным тренером женской национальной команды назначен Евгений Бобарико. Об этом сообщает пресс-служба федерации хоккея России (ФХР).



Ранее специалист в течение трёх сезонов возглавлял женскую молодёжную сборную, приведя её к бронзовым медалям чемпионата мира в 2017 году, а также женскую юниорскую команду U16, дважды выиграв с ней Кубок Европы. Помощниками Бобарико станут Денис Афиногенов и Сергей Мыльников, который будет отвечать за подготовку вратарей.



Женскую молодёжную сборной России возглавил Александр Сырцов. Специалист находился в штабе команды с сезона-2016/17. Его ассистентами станут Олег Лаврецкий, который будет заниматься подготовкой вратарей, и Евгений Щербаков.

