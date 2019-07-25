Хабибулин назначен тренером вратарей системы всех сборных команд России

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своём официальном сайте составы тренерских штабов национальных сборных на сезон-2019/20. Тренером по развитию вратарей всех сборных команд ФХР назначен Николай Хабибулин.
Бывший голкипер сборной России будет работать с олимпийской сборной, а также с юниорскими командами. 46-летний Хабибулин сможет дебютировать в новом амплуа на турнире Sochi Hockey Open, который стартует в Сочи 3 августа.
Голкипер провёл 799 матчей в своей карьере в НХЛ. Хабибулин выступал за «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Он является олимпийским чемпионом 1992 года, заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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