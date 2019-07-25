ФХР опубликовала список штабов всех сборных команд России

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своём официальном сайте составы тренерских штабов национальных сборных на сезон-2019/20.



Национальная сборная:

Главный тренер — Алексей Кудашов

Тренер — Анвар Гатиятулин

Тренер — Алексей Жамнов

Тренер вратарей — Рашит Давыдов

Тренер по физической подготовке — Юрий Жданов

Тренер по физической подготовке — Александр Трошин

Тренер-методист — Ларс Юханссон

Тренер по развитию — Дэниэл Бохнер (тренер по развитию игроков всех сборных команд ФХР)



Олимпийская сборная:

Главный тренер — Олег Браташ

Тренер — Александр Савченков

Тренер — Константин Горовиков

Тренер вратарей — Николай Хабибулин (тренер по развитию вратарей всех сборных команд ФХР)



Молодёжная сборная России U20:

Главный тренер — Валерий Брагин

Тренер — Юрий Бабенко

Тренер — Александр Бойков

Тренер вратарей — Владимир Куликов

Тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов



Юниорская сборная России U18:

Главный тренер — Сергей Голубович

Тренер — Дмитрий Кокорев

Тренер — Владимир Потапов

Тренер вратарей — Алексей Давыдов

Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов

Тренер-методист — Владимир Попов



Юниорская сборная России U17:

Главный тренер — Андрей Козырев

Тренер — Евгений Ставровский

Тренер — Денис Гусманов

Тренер вратарей — Виталий Чумичев

Тренер по физической подготовке — Артем Нехороших (также является тренером по физической подготовке сборной U16, и женских сборных — национальной, Олимпийской, молодёжной, молодёжной U16).

Тренер-методист — Владимир Попов



Юниорская сборная России U16:

Главный тренер — Владимир Филатов

Тренер — Алексей Бабинцев

Тренер — Андрей Миронов

Тренер — Владимир Крамской

Тренер вратарей — Андрей Комиссаров



Национальная женская сборная России:

Главный тренер — Евгений Бобарико

Тренер — Денис Афиногенов

Тренер вратарей — Сергей Мыльников



Олимпийская женская сборная России:

Главный тренер — Денис Афиногенов

Тренер — Александр Сырцов

Тренер вратарей - Олег Лаврецкий



Молодёжная женская сборная России:

Главный тренер — Александр Сырцов

Тренер — Евгений Щербаков

Тренер вратарей — Олег Лаврецкий



Молодёжная женская сборная России U16:

Главный тренер — Александр Сырцов

Тренер — Евгений Щербаков

Тренер вратарей — Олег Лаврецкий