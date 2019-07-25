ФХР опубликовала список штабов всех сборных команд России

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своём официальном сайте составы тренерских штабов национальных сборных на сезон-2019/20.
Национальная сборная:
Главный тренер — Алексей Кудашов
Тренер — Анвар Гатиятулин
Тренер — Алексей Жамнов
Тренер вратарей — Рашит Давыдов
Тренер по физической подготовке — Юрий Жданов
Тренер по физической подготовке — Александр Трошин
Тренер-методист — Ларс Юханссон
Тренер по развитию — Дэниэл Бохнер (тренер по развитию игроков всех сборных команд ФХР)
Олимпийская сборная:
Главный тренер — Олег Браташ
Тренер — Александр Савченков
Тренер — Константин Горовиков
Тренер вратарей — Николай Хабибулин (тренер по развитию вратарей всех сборных команд ФХР)
Молодёжная сборная России U20:
Главный тренер — Валерий Брагин
Тренер — Юрий Бабенко
Тренер — Александр Бойков
Тренер вратарей — Владимир Куликов
Тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов
Юниорская сборная России U18:
Главный тренер — Сергей Голубович
Тренер — Дмитрий Кокорев
Тренер — Владимир Потапов
Тренер вратарей — Алексей Давыдов
Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов
Тренер-методист — Владимир Попов
Юниорская сборная России U17:
Главный тренер — Андрей Козырев
Тренер — Евгений Ставровский
Тренер — Денис Гусманов
Тренер вратарей — Виталий Чумичев
Тренер по физической подготовке — Артем Нехороших (также является тренером по физической подготовке сборной U16, и женских сборных — национальной, Олимпийской, молодёжной, молодёжной U16).
Тренер-методист — Владимир Попов
Юниорская сборная России U16:
Главный тренер — Владимир Филатов
Тренер — Алексей Бабинцев
Тренер — Андрей Миронов
Тренер — Владимир Крамской
Тренер вратарей — Андрей Комиссаров
Национальная женская сборная России:
Главный тренер — Евгений Бобарико
Тренер — Денис Афиногенов
Тренер вратарей — Сергей Мыльников
Олимпийская женская сборная России:
Главный тренер — Денис Афиногенов
Тренер — Александр Сырцов
Тренер вратарей - Олег Лаврецкий
Молодёжная женская сборная России:
Главный тренер — Александр Сырцов
Тренер — Евгений Щербаков
Тренер вратарей — Олег Лаврецкий
Молодёжная женская сборная России U16:
Главный тренер — Александр Сырцов
Тренер — Евгений Щербаков
Тренер вратарей — Олег Лаврецкий
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