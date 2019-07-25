Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рыспаев: мне всё равно, что говорят диванные эксперты

Рыспаев: мне всё равно, что говорят диванные эксперты
Хоккей / ВХЛ 0

Защитник «Номада» из Нурсултана Дамир Рыспаев рассказал, как относится к бессрочной дисквалификации в КХЛ и критике в свой адрес.

«Я играл у себя в Казахстане. Сначала за «Номад» в нашем чемпионате, потом за «Торпедо» в ВХЛ. Думаю, сейчас было бы уместным даже поблагодарить тех, кто меня дисквалифицировал. И особенно тех, кто стоял за меня до конца и не отвернулся, защищал мои права.

Что думаю о словах Кошелева из «Авангарда», сказавшего, что такие, как Рыспаев, не нужны в КХЛ? Я Сёмена знаю с детства, росли вместе в одной команде. Мы с одного года, с одного города. Ну, сказал… Это его мнение, мы с ним переговорим ещё по этому поводу.

А в принципе, мне всё равно, что говорят. Имеют на это право, это их мнение. Диванные эксперты. Пусть будут и они тоже. Всем же охота что-нибудь помусолить. Если обо мне говорят – значит, я есть, ха! Тоже неплохо. Хуже, когда о тебе вообще не говорят – значит, тебя не знают», — приводит слова Рыспаева официальный сайт ВХЛ.

Рыспаев: люблю верховую езду, но своего коня нет. Я его съел
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент