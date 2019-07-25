Рыспаев: мне всё равно, что говорят диванные эксперты

Защитник «Номада» из Нурсултана Дамир Рыспаев рассказал, как относится к бессрочной дисквалификации в КХЛ и критике в свой адрес.
«Я играл у себя в Казахстане. Сначала за «Номад» в нашем чемпионате, потом за «Торпедо» в ВХЛ. Думаю, сейчас было бы уместным даже поблагодарить тех, кто меня дисквалифицировал. И особенно тех, кто стоял за меня до конца и не отвернулся, защищал мои права.
Что думаю о словах Кошелева из «Авангарда», сказавшего, что такие, как Рыспаев, не нужны в КХЛ? Я Сёмена знаю с детства, росли вместе в одной команде. Мы с одного года, с одного города. Ну, сказал… Это его мнение, мы с ним переговорим ещё по этому поводу.
А в принципе, мне всё равно, что говорят. Имеют на это право, это их мнение. Диванные эксперты. Пусть будут и они тоже. Всем же охота что-нибудь помусолить. Если обо мне говорят – значит, я есть, ха! Тоже неплохо. Хуже, когда о тебе вообще не говорят – значит, тебя не знают», — приводит слова Рыспаева официальный сайт ВХЛ.
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