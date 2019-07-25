Челлендж «Достать Бобровского—2» пройдёт в Новосибирске

Российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший во «Флориду Пантерз» из «Коламбус Блю Джекетс», второй год подряд примет участие в челлендже «Достать Бобровского», в котором известный актёр и шоумен Станислав Ярушин постарается реализовать буллит в его ворота.
Местом проведения челленджа стал Новосибирск. «Достать Бобровского—2» пройдёт сразу после матча «Сибирь» — «Адмирал» 5 сентября. Новосибирск был выбран случайным образом. Карточку с названием этого города вытащил форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Видео этой церемонии можно посмотреть в «твиттере» ХК «Сибирь».
В прошлом году Ярушин поспорил с Бобровским, что сможет реализовать два буллита из 10. Челлендж прошёл после матча КХЛ между «Трактором» и ЦСКА. Ярушину удалось отличиться лишь однажды.
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