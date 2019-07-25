Врач «Динамо» М: Афиногенов восстановился и первым пробежал тест Купера

Главный врач московского «Динамо» Валерий Конов поделился мнением о ситуации со здоровьем игроков команды.



«Судя по данным обследования, спортсмены выполнили все задания по физподготовке, что мы им рекомендовали в период летнего отдыха. С очень хорошими показателями по функциональной подготовке пришли 14 человек, средние показатели — у 12 игроков, и всего один игрок, он пришёл из другого клуба, — с низкими показателями.



Игроки, восстановившиеся после тяжёлых травм? Этих игроков мы проверяли особенно тщательно, проведя им дополнительное обследование — кто был после операции, у кого раньше были серьёзные травмы. Сейчас мы удовлетворены состоянием здоровья игроков. По показателям проведённых тестов Максим Афиногенов восстановился после операции, Андрею Алексееву были даны рекомендации работы по индивидуальному плану, которые не скажутся на ледовой работе.



Принято считать, что возрастные игроки больше подвержены травмам. Хотя я считаю, что, если человек правильно относится к своему состоянию здоровья, соблюдает спортивный режим, то он может быть спортивным долгожителем — посмотрите на Игоря Ларионова или Павла Дацюка. Очень было приятно, что Максим Афиногенов в 40 лет первым пробежал очень сложный для хоккеистов тест Купера, не позволив обогнать себя молодым игрокам и финишировав с хорошим временем», — цитирует Конова официальный сайт клуба.

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