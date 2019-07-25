«Адмирал» победил «Амур» в товарищеской игре

«Адмирал» из Владивостока оказался сильнее хабаровского «Амура» в товарищеской игре, встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов, отметившийся на 36-й минуте после передачи Александра Дельнова.
Напомним, обе команды в прошлом сезоне не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, замкнув турнирную таблицу Восточной конференции.
Соперники играли в следующих составах:
«Адмирал»:
Олкинуора (№ 45), Веремчук (№1);
Козловский (№ 7) – Лалонд (№ 8), Бакош (№ 83) – Юнг (№ 16) – Вихарев (№ 21);
Мищенко (№ 47) – Угольников (№ 13), Ломако (№ 22) – В.Стрельцов (№ 32) – А.Стрельцов (№ 23);
Дьяков(№ 44) – Бобряшов (№ 71), Дельнов (№ 9) – Мерескин (№ 25) – Сидляров (№ 72);
Островский (№ 77) – Калашников (№ 2), Коннов (№ 10) – Петров (№ 50) – Зайцев (№ 74); Кожевников (№ 17).
«Амур»:
Лангхамер (№ 94), Киселев (№ 30);
Кондратьев (№ 63) – Васильев (№ 64), Файзуллин (№ 93) – Рассказов (№ 12) – Руденков (№ 46);
Шуленин (№ 54) – Корягин (№ 55), Вл.Ушенин (№ 71) – Вяч.Ушенин (№ 79) – Лазарев (№ 17);
Витасек (№ 20) – Йордан (№ 47); Горшков (№ 61) – Капитуров (№ 95) – Язьков (№ 18);
Журавлев (№ 5) – Камалов (№ 88), Железков (№ 13) – Кузнецов (№ 84) – Болтанов (№ 77);
Игошев (№ 2) – Александров (№ 3), Кацуба (№ 91) – Голубев (№ 19) – Величкин (№ 37).
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