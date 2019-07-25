Захаркин: правильный размер площадки — финский, в НХЛ много серьёзных травм

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением, что в следующем сезоне в КХЛ будут проходить матчи на площадке трёх разных форматов.
«С моей точки зрения, более правильный — финский размер. По разным причинам. Первая и самая главная — это травмоопасность. Мы знаем о нынешней проблеме НХЛ, где нередки случаи серьёзных травм головы, сотрясений мозга. Но там хотя бы есть специальные более гибкие ограждения. Я думаю, что «финская» площадка позволит убыстрить игру, сделать её более зрелищной и интересной. И в то же время есть возможность для тактического манёвра.
Конечно, правильно было бы — и это прописано в регламенте, чтобы соревнования проводились на хоккейных площадках одного размера. Но я думаю, что не у всех клубов есть возможность быстро перейти на такие площадки. Считаю, что хоккеисты достаточно быстро привыкнут к таким условиям, потому что мы знаем, что и у «Адмирала» уже была площадка меньших размеров, и в Тольятти. Сейчас просто таких площадок будет больше. Я думаю, что будет принято решение переходить на такие размеры льда везде, так что всё равно надо начинать это делать», — цитирует тренера «Реальное время».
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