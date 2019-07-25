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Буре: видно, что ФХР уже всерьёз занялась подготовкой к ОИ-2022

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Буре: видно, что ФХР уже всерьёз занялась подготовкой к ОИ-2022
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Чемпион мира, легендарный российский форвард Павел Буре прокомментировал изменения в тренерских штабах команд системы сборной России

«Здорово, что Федерация хоккея России проводит собрания всех тренеров системы. Были времена, когда юниорские, молодёжная и национальная сборная существовали как бы сами по себе, государство в государстве. А их система игры, правила и прочее зависели исключительно от фигуры тренера. Сейчас ФХР держит курс на системность, тренеры выступают с докладами, и не только главные, но и по физподготовке, и тренеры вратарей.

Хорошо, что в систему сборных пришел работать Николай Хабибулин. Его богатейший опыт не пропадет просто так, а поможет нашим молодым вратарям. При таком подходе мы совсем скоро будем занимать более высокие месте, а не только ходить в призерах, как в этом году. Хотя, например, от золота ЮЧМ нас отделила самая малость.

Вообще, по последним новостям видно, что федерация всерьез занялась подготовкой к ОИ-2022. Работа с резервом, дополнительные сборы игроков по амплуа – это то, что раньше очень не хватало нашему хоккею», — сказал Буре «Чемпионату».

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