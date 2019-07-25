Буре: видно, что ФХР уже всерьёз занялась подготовкой к ОИ-2022

Чемпион мира, легендарный российский форвард Павел Буре прокомментировал изменения в тренерских штабах команд системы сборной России
«Здорово, что Федерация хоккея России проводит собрания всех тренеров системы. Были времена, когда юниорские, молодёжная и национальная сборная существовали как бы сами по себе, государство в государстве. А их система игры, правила и прочее зависели исключительно от фигуры тренера. Сейчас ФХР держит курс на системность, тренеры выступают с докладами, и не только главные, но и по физподготовке, и тренеры вратарей.
Хорошо, что в систему сборных пришел работать Николай Хабибулин. Его богатейший опыт не пропадет просто так, а поможет нашим молодым вратарям. При таком подходе мы совсем скоро будем занимать более высокие месте, а не только ходить в призерах, как в этом году. Хотя, например, от золота ЮЧМ нас отделила самая малость.
Вообще, по последним новостям видно, что федерация всерьез занялась подготовкой к ОИ-2022. Работа с резервом, дополнительные сборы игроков по амплуа – это то, что раньше очень не хватало нашему хоккею», — сказал Буре «Чемпионату».
- 25 июля 2019
-
15:45
- 23 июля 2019
-
20:14
- 18 июля 2019
-
18:29
- 16 июля 2019
-
11:15
- 14 июля 2019
-
10:20
-
08:15
- 13 июля 2019
-
22:28
-
11:36
- 11 июля 2019
-
09:00
- 10 июля 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:00
- 9 июля 2019
-
23:00
-
20:02
- 8 июля 2019
-
09:36
- 6 июля 2019
-
23:39
-
22:51
- 4 июля 2019
-
18:52
- 3 июля 2019
-
15:55
- 25 июня 2019
-
11:42
- 14 июня 2019
-
08:35
- 13 июня 2019
-
19:39
-
18:08
- 12 июня 2019
-
12:59
-
11:57
- 11 июня 2019
-
14:54
- 8 июня 2019
-
18:43
- 7 июня 2019
-
20:33
-
15:30