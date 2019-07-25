Светлов: матчи с «Амуром» всегда принципиальны, содержанием доволен

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от победы над хабаровским «Амуром» в товарищеской встрече.



«Сегодня темп был намного выше, чем в матчах с «Ермаком». Движение хорошее. Мне понравился командный настрой. Соперник тоже хорошо играл. Сыграли на «ноль», это очень хорошо для команды. Для Юсси это первый такой матч.



В целом, игра была очень динамичная и интересная. Моменты, которые мы обговаривали, идеально не получались, но по крайней мере видно было рисунок. Содержанием доволен. Хоть сегодня счет 1:0, но могло быть больше. Очень хорошо, уверенно сыграл вратарь соперника.



«Амур» и «Адмирал» — это всегда принципиальный, очень важный матч. Имеет огромное значение и для нас, и для болельщиков. Волна на трибунах сегодня была, видеть это очень приятно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Адмирал» победил «Амур» в товарищеской игре