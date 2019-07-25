Светлов: матчи с «Амуром» всегда принципиальны, содержанием доволен

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от победы над хабаровским «Амуром» в товарищеской встрече.
«Сегодня темп был намного выше, чем в матчах с «Ермаком». Движение хорошее. Мне понравился командный настрой. Соперник тоже хорошо играл. Сыграли на «ноль», это очень хорошо для команды. Для Юсси это первый такой матч.
В целом, игра была очень динамичная и интересная. Моменты, которые мы обговаривали, идеально не получались, но по крайней мере видно было рисунок. Содержанием доволен. Хоть сегодня счет 1:0, но могло быть больше. Очень хорошо, уверенно сыграл вратарь соперника.
«Амур» и «Адмирал» — это всегда принципиальный, очень важный матч. Имеет огромное значение и для нас, и для болельщиков. Волна на трибунах сегодня была, видеть это очень приятно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 25 июля 2019
-
16:09
-
16:03
-
15:45
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:42
-
14:29
-
14:08
-
13:58
-
13:42
-
13:31
-
13:20
-
12:57
-
12:43
-
12:17
-
12:08
-
11:49
-
11:34
-
11:07
-
10:50
-
10:34
-
10:14
-
09:50
-
09:37
-
09:20
-
08:56
-
08:42
-
08:20
-
07:44
- 24 июля 2019
-
23:37
-
22:56
-
22:30
-
22:04
-
21:09