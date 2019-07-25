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В. Стрельцов: с «Амуром» всегда заруба, играем только на победу

В. Стрельцов: с «Амуром» всегда заруба, играем только на победу
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» из Владивостока Василий Стрельцов поделился впечатлениями от выигранного товарищеского матча с хабаровским «Амуром» (1:0).

«Похожий был матч на тот, которым мы закрывали прошлый сезон. Такая же важная игра, не важно, что сейчас предсезонка. У нас всегда заруба, играем только на победу. Болельщиков сегодня много было, очень приятно играть в такой атмосфере. Спасибо большое за поддержку!

Что поменялось по сравнению с матчем против «Ермака»? Так же играли, в принципе, просто свежести немного добавилось. После двух матчей втянулись, и сегодня было полегче», — приводит слова нападающего официальный сайт команды из Владивостока.

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«Адмирал» победил «Амур» в товарищеской игре
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