Ларкин: меня радуют перспективы «Детройта», у нас талантливая молодёжь

Нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин поделился мнением о перспективах своей команды.
«Я работаю изо всех сил, но не забываю и об отдыхе. Это очень важно, нужно заботиться о себе. Понимание этого приходит со временем. Через четыре года в лиге начинаешь понимать, что нужно хорошо готовиться, если хочешь проводить много времени на льду в феврале, марте, апреле и мае.
Меня радуют наши перспективы. Лето получилось длинным, но не стоит забывать о молодых ребятах в нашей системе. Мне нравятся наши шансы, и я считаю, что у молодых ребят есть возможность заявить о себе, занять лидирующие позиции. Меня это очень радует, я хочу играть с ними.
Я по-прежнему работаю над игрой в обороне. Хорошая физическая форма помогает мне быстрее работать ногами, реже нарушать правила, играть дисциплинированнее, лучше действовать в защите. Я всё проанализировал и работаю над этими моментами. Пока лето складывается удачно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 25 июля 2019
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