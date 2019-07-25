«Виннипег» может обменять Куликова ради контракта Лайне

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» может обменять российского защитника Дмитрия Куликова, сообщает журналист Джаред Клинтон. В клубе озабочены будущим контрактом своего лидера Патрика Лайне, обмен Куликова — шанс освободить место под потолком зарплат.



28-летний Куликов в составе клуба из Канады принял участие в 57 матчах НХЛ, в которых не отметился ни одним голом и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 47 штрафных минутах. Защитник проводил на льду около 15 с половиной минут за игру.



В минувшем чемпионате 21-летний Лайне набрал 50 (30+20) очков в 82 играх и 4 (3+1) балла в шести поединках розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард в течение трёх сезонов в НХЛ забросил 110 шайб и занимает шестое место среди снайперов НХЛ за этот период после Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (133), Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (120), Джона Тавареса из «Торонто Мэйпл Лифс» (112), Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (112) и Остона Мэттьюса из «Торонто» (111).