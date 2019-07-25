Бадюков: переход на канадские площадки где-то выглядит суматошно

Заместитель генерального директора московского «Динамо» по селекционной работе Алексей Бадюков поделился мнением о переходе КХЛ на финский и канадский форматы ледовых площадок.
«Это путь, на который КХЛ ступила уже несколько сезонов назад. Но следующий чемпионат мира будет проходить на маленьких площадках, и тем самым в ИИХФ ускорили тот процесс, который происходит в КХЛ.
Многие команды уже давно бы на них перешли, но старая инфраструктура многих дворцов не позволяет это сделать, поскольку должны быть «закладные» на разный размер площадок. Плюс ещё и трибуны не трансформируются. Поэтому получается такой сырой проект, который, с одной стороны, интересен болельщикам, но по факту выглядит очень суматошно. В прошлом сезоне просматривалась такая тенденция, что хоккей интересно смотреть на разных площадках, но немного некомфортно для хоккеистов — ведь чувство дистанции, чувство борта тоже должно присутствовать, а оно в данном случае меняется. По этому поводу было даже несколько травм. Но, я думаю, рано или поздно мы всё равно перешли бы на формат маленьких площадок — НХЛ свою линию рано или поздно прогнула бы, и в принципе в текущем году это и произошло. Так что это неизбежный процесс», — цитирует Бадюкова «Реальное время».
- 25 июля 2019
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