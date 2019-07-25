Пирри: в «Вегасе» мне дали шанс, хочу играть в НХЛ
Нападающий Брэндон Пирри прокомментировал подписание нового контракта с «Вегас Голден Найтс».
«Я считаю, что мне дали шанс. Появилась возможность вернуться в команду. Я хочу играть в НХЛ, знаком с ребятами, знаю, какой там состав. Три звена очень хорошие. Если попасть в одно из них, можно проявить себя.
Я играл в Нью-Йорке, но там у меня было мало шансов. Да, мне повезло, что я оказался там. Нью-Йорк – замечательный город. «Рейнджерс» – потрясающий клуб. Но он мне не подошел. На следующий год в «Чикаго Вулвз» мне удалось снова заиграть в свой хоккей, почувствовать уверенность. Мне удалось добиться успеха и развить его», – приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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