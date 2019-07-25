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Кузнецов: Владивосток — хоккейный город, ходят много людей

Кузнецов: Владивосток — хоккейный город, ходят много людей
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Кузнецов поделился впечатлениями от проигранного товарищеского матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:1).

«Напряжённая борьба получилась, играли кость в кость. Ошиблись в большинстве, будем работать над этим. Владивосток – хоккейный город, с первого сезона ходит много людей. Тем более дальневосточное дерби – это всегда ажиотаж», — приводит слова форварда официальный сайт «Адмирала».

Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов, отметившийся на 36-й минуте после передачи Александра Дельнова.

Напомним, обе команды в прошлом сезоне не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, замкнув турнирную таблицу Восточной конференции.

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