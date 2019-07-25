Кузнецов: Владивосток — хоккейный город, ходят много людей
Нападающий хабаровского «Амура» Александр Кузнецов поделился впечатлениями от проигранного товарищеского матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:1).
«Напряжённая борьба получилась, играли кость в кость. Ошиблись в большинстве, будем работать над этим. Владивосток – хоккейный город, с первого сезона ходит много людей. Тем более дальневосточное дерби – это всегда ажиотаж», — приводит слова форварда официальный сайт «Адмирала».
Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов, отметившийся на 36-й минуте после передачи Александра Дельнова.
Напомним, обе команды в прошлом сезоне не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, замкнув турнирную таблицу Восточной конференции.
- 25 июля 2019
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