Кузнецов: Владивосток — хоккейный город, ходят много людей

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Кузнецов поделился впечатлениями от проигранного товарищеского матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:1).



«Напряжённая борьба получилась, играли кость в кость. Ошиблись в большинстве, будем работать над этим. Владивосток – хоккейный город, с первого сезона ходит много людей. Тем более дальневосточное дерби – это всегда ажиотаж», — приводит слова форварда официальный сайт «Адмирала».



Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов, отметившийся на 36-й минуте после передачи Александра Дельнова.



Напомним, обе команды в прошлом сезоне не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, замкнув турнирную таблицу Восточной конференции.