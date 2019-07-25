Макдона: у «Тампы» есть мастерство, скорость и много таланта

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.
«Я работаю каждый день, чтобы достичь максимума, поэтому стараюсь наблюдать и учиться. „Блюз“ играли как настоящая команда, что стало одним из главных наблюдений. Не то чтобы нам это не удавалось, но нам надо быть сильнее как команда. У нас есть мастерство, скорость, много таланта. Если нам удастся быть сильной командой, это будет четвёртым отличным компонентом.
Вылет в первом раунде? Я был опустошён. Но единственное, что можно сделать, — это посмотреть на себя и быть максимально готовым к тренировочному лагерю, где уже можно будет начать работать единой командой. Сейчас же я просто стараюсь воспользоваться преимуществами длительного межсезонья. На самом деле это единственное, что ты можешь сделать. В первые пару недель ты, конечно, размышляешь о произошедшем, общаешься с партнёрами и тренерами, но потом уходишь на лето. Но сейчас всё уже осталось в зеркале заднего вида, поэтому я пытаюсь воспользоваться длинным летом, чтобы стать сильнее, подготовиться к регулярному сезону и помочь команде добиться желаемого», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 25 июля 2019
-
21:26
-
20:58
-
20:26
-
19:56
-
19:22
-
19:12
-
18:46
-
18:14
-
17:55
-
17:35
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:27
-
16:09
-
16:03
-
15:45
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:42
-
14:29
-
14:08
-
13:58
-
13:42
-
13:31
-
13:20
-
12:57
-
12:43
-
12:17
-
12:08
-
11:49
-
11:34
-
11:07
-
10:50