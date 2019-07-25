Макдона: у «Тампы» есть мастерство, скорость и много таланта

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.



«Я работаю каждый день, чтобы достичь максимума, поэтому стараюсь наблюдать и учиться. „Блюз“ играли как настоящая команда, что стало одним из главных наблюдений. Не то чтобы нам это не удавалось, но нам надо быть сильнее как команда. У нас есть мастерство, скорость, много таланта. Если нам удастся быть сильной командой, это будет четвёртым отличным компонентом.



Вылет в первом раунде? Я был опустошён. Но единственное, что можно сделать, — это посмотреть на себя и быть максимально готовым к тренировочному лагерю, где уже можно будет начать работать единой командой. Сейчас же я просто стараюсь воспользоваться преимуществами длительного межсезонья. На самом деле это единственное, что ты можешь сделать. В первые пару недель ты, конечно, размышляешь о произошедшем, общаешься с партнёрами и тренерами, но потом уходишь на лето. Но сейчас всё уже осталось в зеркале заднего вида, поэтому я пытаюсь воспользоваться длинным летом, чтобы стать сильнее, подготовиться к регулярному сезону и помочь команде добиться желаемого», — цитирует игрока официальный сайт лиги.