Бойл: понимаю свой возраст, но я не хочу завершать карьеру

Нападающий Брайан Бойл уверен, что найдёт себе новую команду летом в качестве свободного агента.
«Такие мысли помогают мне, когда день в тренажёрном зале не задался. Я говорю себе: „Сейчас я им всем покажу!“ Я понимаю, сколько мне лет. Я понимаю, какой сейчас потолок зарплат. Я понимаю, какое это всё имеет значение, и это правильно. Но я также считаю, что снова вышел на прежний уровень, а в чём-то даже превысил его. Я хочу, чтобы у меня был шанс. Я был близок к успеху. Моя карьера складывалась удачно, и я не хочу её завершать.
Я жду. Пока всё сложно, очень много факторов. Всем хорошо известно, как действует потолок зарплат. Я доволен прошлым сезоном. Рад, что оказался в „Нэшвилле“, играл в ключевых матчах. Они все были ключевыми. В плей-офф было интересно. Сейчас я жду. Надеюсь, что один из клубов решит все задачи, а за ними последуют все остальные. Я чувствую себя хорошо и доволен этим. Меня устроит любой вариант, но у меня есть дополнительная мотивация. Я всегда мотивирован, но мне есть что доказывать», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 25 июля 2019
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