И. Зубов — о сборах со Знарком: болит всё, ноги больше всего

Нападающий московского «Спартака» Илья Зубов рассказал сборах в чешском Либереце.
«У меня вообще лёгких-то сборов и не было никогда. У кого-то из тренеров тяжелее на земле, у кого-то — на льду. К каждому сбору готовишься и заранее понимаешь, что будет тяжело. В Уфе работали с Эрккой Вестерлундом, да, нагрузки у него были не самые страшные, но всё равно шла монотонная трудная работа изо дня в день. И усталость так или иначе накапливалась. На сборах обычно устаёшь больше не физически, а морально. Голова устаёт больше тела.
Знарок на первом же собрании предупредил нас, что будет нелегко. Мы пашем и терпим. Все ребята — молодцы, никто не жалуется. Стараемся ещё находить время для весёлых моментов, потому что на позитиве легче переносятся любые нагрузки. Да, сборы тяжёлые, приходится много бегать, со штангой работать. В общем, ничего нового, надо просто потерпеть. И тогда с высоко поднятой головой войдём в сезон.
Что болит больше всего? Всё. Ноги больше всего. Но было бы странно, если бы при таких нагрузках ничего не болело», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 25 июля 2019
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