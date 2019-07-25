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Игроки «Авангарда» пройдут обучение по финансовой грамотности

Игроки «Авангарда» пройдут обучение по финансовой грамотности
Хоккей / КХЛ 0

В нынешнее межсезонье игроки ХК «Авангард» примут участие в серии мастер-классов по развитию неспортивных элементов карьеры.

Программа состоит из следующих базовых модулей:

— финансовая и правовая грамотность;
— коммуникационные навыки (общение с прессой, управление своим имиджем в социальных сетях);
— долгосрочное планирование развития карьеры.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов: «В спортивной жизни хоккеисты все свое время посвящают карьере, после окончания которой не всегда оказываются готовыми к жизни вне хоккея. Поэтому я решил, что мы должны вкладывать в личностное развитие игроков. Уверен, что развитие спортсменов за пределами хоккейной площадки станет залогом успеха клуба в целом. Во-первых, в спорте и в жизни побеждают только сильные личности, во-вторых — игроки являются лицом «Авангарда», поэтому и для имиджа клуба немаловажно, как они представляют организацию в повседневной жизни».

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