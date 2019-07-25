«Спартак» расторг контракты с двумя игроками
Защитник Михаил Булимов и нападающий Михаил Жолобов покидают систему московского «Спартака», информирует официальный сайт красно-белого клуба.
«Контракты с игроками, начинавшими предсезонную подготовку в составе подмосковного «Химика», расторгнуты по взаимному соглашению сторон. «Спартак» благодарит Михаила Булимова и Михаила Жолобова и желает успехов в дальнейшей карьере», — указано на сайте «Спартака».
Напомним, «Спартак» в прошедшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде московский коллектив встретился с петербургским СКА. Одержав победы в первых двух играх, «Спартак» проиграл четыре следующих и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.
- 25 июля 2019
-
23:48
-
23:30
-
23:00
-
22:33
-
22:20
-
21:55
-
21:26
-
20:58
-
20:26
-
19:56
-
19:22
-
19:12
-
18:46
-
18:14
-
17:55
-
17:35
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:27
-
16:09
-
16:03
-
15:45
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:42
-
14:29
-
14:08
-
13:58
-
13:42
-
13:31
-
13:20
-
12:57
-
12:43
Партнерский контент