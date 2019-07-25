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«Спартак» расторг контракты с двумя игроками

«Спартак» расторг контракты с двумя игроками
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Михаил Булимов и нападающий Михаил Жолобов покидают систему московского «Спартака», информирует официальный сайт красно-белого клуба.

«Контракты с игроками, начинавшими предсезонную подготовку в составе подмосковного «Химика», расторгнуты по взаимному соглашению сторон. «Спартак» благодарит Михаила Булимова и Михаила Жолобова и желает успехов в дальнейшей карьере», — указано на сайте «Спартака».

Напомним, «Спартак» в прошедшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде московский коллектив встретился с петербургским СКА. Одержав победы в первых двух играх, «Спартак» проиграл четыре следующих и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

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