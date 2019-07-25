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«Сент-Луис» обменял Шмальца в «Торонто» на Боргмана

«Сент-Луис» обменял Шмальца в «Торонто» на Боргмана
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз» произвели обмен. В «Торонто» отправился американский защитник Джордан Шмальц, взамен действующий чемпион получил шведского игрока обороны Андреаса Боргмана.

В прошедшем регулярном чемпионате 25-летний Шмальц принял участие в 20 матчах за основную команду «Сент-Луиса», отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности "-7" и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 с половиной минут за игру. В победном плей-офф он не участвовал.

24-летний Боргман в сезоне-2018/19 ни разу не сыграл за основную команду «Торонто», проведя сезон в фарм-клубе «Торонто» в Американской хоккейной лиге.

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