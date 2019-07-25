«Сент-Луис» обменял Шмальца в «Торонто» на Боргмана
Клубы Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз» произвели обмен. В «Торонто» отправился американский защитник Джордан Шмальц, взамен действующий чемпион получил шведского игрока обороны Андреаса Боргмана.
В прошедшем регулярном чемпионате 25-летний Шмальц принял участие в 20 матчах за основную команду «Сент-Луиса», отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности "-7" и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 с половиной минут за игру. В победном плей-офф он не участвовал.
24-летний Боргман в сезоне-2018/19 ни разу не сыграл за основную команду «Торонто», проведя сезон в фарм-клубе «Торонто» в Американской хоккейной лиге.
- 25 июля 2019
-
23:48
-
23:30
-
23:00
-
22:33
-
22:20
-
21:55
-
21:26
-
20:58
-
20:26
-
19:56
-
19:22
-
19:12
-
18:46
-
18:14
-
17:55
-
17:35
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:27
-
16:09
-
16:03
-
15:45
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:42
-
14:29
-
14:08
-
13:58
-
13:42
-
13:31
-
13:20
-
12:57
-
12:43
Партнерский контент