«Баффало» подписал новый контракт с Родригесом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» подписал новый контракт с нападающим Эваном Родригесом, информирует официальный сайт американской команды. 25-летний хоккеист поставил подпись под однолетним контрактом, зарплату за сезон форварду присудил арбитраж — $ 2 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ канадский нападающий принял участие в 75 встречах, записав на свой счёт 29 (9+20) баллов при показателе полезности "-6" и 25 минутах штрафного времени. В среднем Родригес проводил на площадке около 16 минут за матч.
Напомним, в сезоне-2018/19 „клинки“ вновь не сумели принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, заняв 13-е место на Востоке.
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