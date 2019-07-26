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«Колорадо» избежал арбитража с Дрисом. «Рейнджерс» сохранили Леттьери

«Колорадо» избежал арбитража с Дрисом. «Рейнджерс» сохранили Леттьери
Хоккей / НХЛ 0

Форвард Шелдон Дрис продолжит играть за «Колорадо Эвеланш». 25-летний американец заключил с «лавинами» однолетнее соглашение, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

По данным Capfriendly, в предстоящем сезоне Дрис заработает $ 735 тыс. По окончании дебютного сезона в НХЛ нападающий находился в статусе ограниченно свободного агента. Таким образом, Дрис и «Колорадо» избежали арбитражного слушания.

В свою очередь форвард Винни Леттьери продолжит выступать за «Нью-Йорк Рейнджерс».

24-летний американец заключил с нью-йоркским клубом новое однолетнее соглашение, находясь в статусе ограниченно свободного агента. По данным Сapfriendly, в предстоящем сезоне Леттьери заработает $ 700 тыс.

В минувшем сезоне Леттьери принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, отметившись 3 (1+2) очками при показателе полезности "-7".

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