«Куньлунь» продлил контракт с лучшим снайпером и бомбардиром в истории клуба

«Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с лучшим нападающим в истории клуба Брэндоном Ипом, информирует официальный сайт китайского клуба. Cоглашение продлено на два сезона.

В минувшем сезоне капитан «Куньлуня» принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата. Канадский форвард, получивший китайское гражданство, забросил 21 шайбу и сделал 15 результативных передач при показателе полезности "+1" и 89 штрафных минутах. Следующий сезон станет для Брэндона третьим в Континентальной хоккейной лиге.

После подписания контракта Ип прокомментировал тот факт, что в следующем сезоне «Куньлунь» вернётся в Пекин.

«Это много значит для болельщиков. Увидеть команду в родном городе, увидеть своих соотечественников, играющих на высоком уровне. Надеюсь, мы сможем заставить людей поверить в то, что мы делаем», — заявил игрок.