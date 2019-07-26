Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Т. Зогорна — о селекции «Амура»: не буду хвалить брата. Он сам всё покажет

Т. Зогорна — о селекции «Амура»: не буду хвалить брата. Он сам всё покажет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал переход в клуб брата Гинека.

«У нас всё по плану. В мае с братом Гинеком отыграли в сборной Чехии весь чемпионат мира, поэтому руководители „Амура“ и тренерский штаб компенсировали нам две недели отпуска. В ближайшее время присоединимся к команде, летим в Хабаровск с отличным настроением и в хорошей форме. Рассказал брату о дальневосточной специфике, о Хабаровске, о „Платинум Арене“, на которой всегда аншлаги. Гинек заинтригован — и с нетерпением ждёт знакомства с „Амуром“, болельщиками, Дальним Востоком.

На мой взгляд, команда неплохо укрепилась. Если говорить о моих соотечественниках-дебютантах, то брата хвалить не буду — он сам всё покажет и расскажет. Ондржей Витасек — отличный защитник, который работает на обеих сторонах площадки, способен закрывать и большинство и меньшинство. Он не раз это доказывал и в сборной Чехии, и в предыдущих клубах КХЛ. Также в нашу команду пришли молодые русские ребята. С кем-то из них мне ещё предстоит познакомиться, кого-то уже знаю», — цитирует Зогорну Russia-Hockey.

«Амур» объявил о переходе Гинека Зогорны и Ондржея Витасека
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент