Т. Зогорна — о селекции «Амура»: не буду хвалить брата. Он сам всё покажет

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал переход в клуб брата Гинека.
«У нас всё по плану. В мае с братом Гинеком отыграли в сборной Чехии весь чемпионат мира, поэтому руководители „Амура“ и тренерский штаб компенсировали нам две недели отпуска. В ближайшее время присоединимся к команде, летим в Хабаровск с отличным настроением и в хорошей форме. Рассказал брату о дальневосточной специфике, о Хабаровске, о „Платинум Арене“, на которой всегда аншлаги. Гинек заинтригован — и с нетерпением ждёт знакомства с „Амуром“, болельщиками, Дальним Востоком.
На мой взгляд, команда неплохо укрепилась. Если говорить о моих соотечественниках-дебютантах, то брата хвалить не буду — он сам всё покажет и расскажет. Ондржей Витасек — отличный защитник, который работает на обеих сторонах площадки, способен закрывать и большинство и меньшинство. Он не раз это доказывал и в сборной Чехии, и в предыдущих клубах КХЛ. Также в нашу команду пришли молодые русские ребята. С кем-то из них мне ещё предстоит познакомиться, кого-то уже знаю», — цитирует Зогорну Russia-Hockey.
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