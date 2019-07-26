Тренер «Магнитки»: звену Мозякина придётся перестроиться

Тренер магнитогорского «Металлурга» по работе с вратарями Андрей Болсуновский прокомментировал переход на финский формат площадки.

«Я слышал, что в ближайшее время все к одной придут. У нас с этого года будет финская. Лично мне всегда нравилось, как «Магнитка» играет в нападении. Широкий пас, диагонали, поперечные передачи. Для нашей команды, возможно, большая площадка была и удобнее. Нельзя сказать, что сейчас хоккей станет прямолинейным. Возможно, немного проще будет защитникам.

Как это скажется на нашей команде? Чуть быстрее будут приниматься решения, чуть быстрее отдаваться передачи. Всё равно команда любит комбинационный хоккей, любит поиграть в пас. Хотя сейчас такое время, что многие упрощают игру и просто идут на ворота. Броски со всех точек, трафик перед вратарём, добивания, подставления — атака конусом идёт. ЦСКА в прошлом сезоне доказал, что это работает. Не думаю, что для звена Мозякина возникнут какие-то проблемы. Немного перестроиться, конечно, придётся», — цитирует Болсуновского официальный сайт магнитогорского клуба.