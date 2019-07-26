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«Северсталь» проведёт презентацию команды в ночном клубе

«Северсталь» проведёт презентацию команды в ночном клубе
Хоккей / КХЛ 0

Команда КХЛ «Северсталь» предстанет перед болельщиками 18 августа, информирует официальный сайт череповецкого клуба. Презентация команды пройдёт в необычном месте — местом действия станет ночной клуб «Платина». Вход будет осуществляться по пригласительным билетам

Программа мероприятия:
15:45 – 16:00 – сбор гостей;
16:00 — 16:30 – развлекательная программа;
16:30 — 17:30 – представление команды;
по окончании – фото и автограф-сессия хоккеистов;
17:30 — 19:00 — концертная программа.

Работу с командой в новом сезоне продолжит Андрей Разин. 45-летний специалист возглавил «Северсталь» в ходе минувшего регулярного чемпионата, сменив на посту отправленного в отставку Александра Гулявцева. В итоге череповецкий клуб занял 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф. Под руководством Разина команда одержала 15 побед в 29 матчах.

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