«Северсталь» проведёт презентацию команды в ночном клубе

Команда КХЛ «Северсталь» предстанет перед болельщиками 18 августа, информирует официальный сайт череповецкого клуба. Презентация команды пройдёт в необычном месте — местом действия станет ночной клуб «Платина». Вход будет осуществляться по пригласительным билетам

Программа мероприятия:

15:45 – 16:00 – сбор гостей;

16:00 — 16:30 – развлекательная программа;

16:30 — 17:30 – представление команды;

по окончании – фото и автограф-сессия хоккеистов;

17:30 — 19:00 — концертная программа.

Работу с командой в новом сезоне продолжит Андрей Разин. 45-летний специалист возглавил «Северсталь» в ходе минувшего регулярного чемпионата, сменив на посту отправленного в отставку Александра Гулявцева. В итоге череповецкий клуб занял 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф. Под руководством Разина команда одержала 15 побед в 29 матчах.