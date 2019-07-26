Главный тренер «Аризоны»: мне не нужно, чтобы Кессел приходил с молотом

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет поделился ожиданиями от работы с новым форвардом команды Филом Кесселом.

«Он примет роль помощника молодых ребят, будет выводить их на ужин. Здесь Филу придётся более широко применять лидерские качества, потому что тут другая динамика, иная команда.



Но я всё ещё хочу, чтобы он оставался собой. Мне не нужно, чтобы он приходил сюда с молотом и говорил: «Я поведу вас вперёд». Мне нужно его спокойное влияние. Потому что мне кажется, что он обладает обширными хоккейными знаниями, которые могут помочь молодёжи», – цитирует Токкета официальный сайт НХЛ.

Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне-2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла в 82 играх.