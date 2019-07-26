Игрок клуба Ночной лиги скончался после драки в кафе

Тамбовский хоккеист Никита Воропаев скончался в реанимации после драки с посетителем кафе, сообщает РИА „Новости“ со ссылкой на начальника отдела информации УМВД по региону. После смерти потерпевшего все материалы по делу полиция передала в СУСК РФ по региону.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Никита получил травму недалеко от кафе. Выяснилось, что у него возник конфликт с посетителем кафе, переросший в драку. После того как Воропаев получил травмы, он пошёл домой, где ему стало плохо.
Позже Воропаев обратился в больницу, вернулся домой, где его состояние ухудшилось, после чего хоккеист попал в реанимацию, где 25 июля скончался. 27-летний Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области. Его похороны пройдут завтра, 27 июля.
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