«Куньлунь» удержал в команде Локхарта. Игрок имеет китайское гражданство
«Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с нападающим Люком Локхартом, информирует официальный сайт китайского клуба. Cоглашение продлено на один сезон.
В декабре 2017 года Локхарт открыл счёт голам в лиге в победном матче с рижским «Динамо» (3:1). В минувшем сезоне 26-летний нападающий сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, отметившись 10 (1+9) очками при показателе полезности «0».
В общей сложности за два сезона в лиге Локхарт провёл за «драконов» 97 матчей и набрал 13 очков (3+10). Люк имеет китайское гражданство. В 2022 году в Китае пройдут Олимпийские игры, в которых примет участие и хоккейная национальная команда.
Ранее «Куньлунь» продлил контракт с лучшим снайпером и бомбардиром в клубной истории.
«Куньлунь» продлил контракт с лучшим снайпером и бомбардиром в истории клуба
- 26 июля 2019
-
14:01
-
13:36
-
13:31
-
13:15
-
12:51
-
12:37
-
12:15
-
11:58
-
11:35
-
11:15
-
10:51
-
10:34
-
10:16
-
09:56
-
09:30
-
09:06
-
08:45
-
08:18
-
08:05
- 25 июля 2019
-
23:48
-
23:30
-
23:00
-
22:33
-
22:20
-
21:55
-
21:26
-
20:58
-
20:26
-
19:56
-
19:22
-
19:12
-
18:46
-
18:14
-
17:55
-
17:35
Партнерский контент