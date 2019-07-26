«Куньлунь» удержал в команде Локхарта. Игрок имеет китайское гражданство

«Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с нападающим Люком Локхартом, информирует официальный сайт китайского клуба. Cоглашение продлено на один сезон.

В декабре 2017 года Локхарт открыл счёт голам в лиге в победном матче с рижским «Динамо» (3:1). В минувшем сезоне 26-летний нападающий сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, отметившись 10 (1+9) очками при показателе полезности «0».

В общей сложности за два сезона в лиге Локхарт провёл за «драконов» 97 матчей и набрал 13 очков (3+10). Люк имеет китайское гражданство. В 2022 году в Китае пройдут Олимпийские игры, в которых примет участие и хоккейная национальная команда.

Ранее «Куньлунь» продлил контракт с лучшим снайпером и бомбардиром в клубной истории.