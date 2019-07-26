Рейдеборн: в «Ак Барсе» зарплата будет в два раза больше, чем в Швеции

Шведский вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн признался, что будет зарабатывать в казанском клубе в два раза больше, чем в Швеции.

«У меня была цель уехать в другую лигу – КХЛ или Северную Америку. Мне хотелось проверить себя на более высоком уровне. Предложений из НХЛ не было. Их можно было подождать, ведь в НХЛ предложения появляются немного позже, чем в Европе. Но я получил очень хорошее предложение из Казани. Моя зарплата? В два раза больше, чем было в Швеции», – цитирует Рейдеборна «Спорт Бизнес Online».

Рейдеборн перебрался в «Юргорден» в 2016 году. В регулярном чемпионате—2018/19 голкипер провёл 39 матчей при коэффициенте надёжности 1,86 и проценте отражённых бросков 92,9. В плей-офф Адам принял участие в 18 играх, пропуская в среднем за матч 2,81 шайбы и отражая 89,8% бросков.