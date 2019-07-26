Стал известен состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды на турнир Sochi Hockey Open, информирует официальный сайт ФХР.
Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Пётр Кочетков, Алексей Мельничук (оба — СКА).
Защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»), Данила Галенюк (СКА), Егор Зайцев («Динамо» М), Вадим Кудако («Северсталь»), Даниил Валитов («Автомобилист»), Артём Мальцев (ХК «Сочи»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Александр Романов (ЦСКА).
Нападающие: Владимир Брюквин («Динамо» М), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Ртищев, Павел Карнаухов (оба — ЦСКА), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Артур Каюмов (все — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Владислав Кодола («Северсталь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Кирилл Марченко, Данил Савунов, Василий Подколзин (все — СКА), Артём Манукян («Авангард»), Максим Рассейкин («Автомобилист»).
Тренерский штаб команды отправится в Сочи в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Александр Савченков, Константин Горовиков, тренер вратарей Николай Хабибулин.
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