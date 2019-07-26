Французский тренер «Динамо» Мн: знаю почти все песни группы «Ленинград»

Французский тренер минского «Динамо» Адриан Вальво рассказал, как оказался в клубе, а также ответил на вопрос о творчестве группы «Ленинград».
«У меня закончился контракт с «Лозанной». В прошлом сезоне клуб впервые в истории добрался до полуфинала плей-офф. Это стало большим событием для города. Главный тренер Вилле Пелтонен был полностью доволен совместной работой, но руководство хотело что-то поменять. Стал искать новые варианты. Тогда на меня вышел Крэйг Вудкрофт, спросил, чем планирую заниматься в следующем году. Предложил сотрудничество с «Динамо». Затем связались представители клуба. Я показал свои наработки, рассказал обо всем, что умею. После этого ударили по рукам. Кстати, Пелтонен очень рекомендовал мне Минск. Написал по этому поводу электронное письмо.
Следил ли я за КХЛ? Лично я — да. Но французы в целом — нет. У нас больше любят футбол и регби, а о существовании КХЛ знает маленькая часть населения. Конечно, было бы здорово, если бы создали клуб в Париже, как это когда-то обсуждалось. Правда, обсуждалось больше в России, чем в самой Франции. Знаю, потому что у меня жена из России. Всю информацию узнавал от неё, а она — из газет. У нас никто особо таких планов не вынашивал. Хотя хоккей в целом в последнее время добился большого прогресса. Появляется всё больше хороших игроков, больше болельщиков, катков.
Знаю ли группу «Ленинград»? Конечно. Знаю уже почти все песни. И вообще многое из российской музыки. Могу даже колыбельную исполнить для дочери. Смотри: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю». Мне нравится российская культура, нравится изучать и понимать менталитет людей. А Санкт-Петербург вообще особое культурное место. Как-то зашёл в «Эрмитаж» — вау! Потом на балет в «Мариинский» — тоже вау! Хочу выучить русский. Это нелегко для человека, который всю жизнь пользовался латиницей, но стараюсь запоминать как можно больше. Это мой вызов. Кстати, в русском очень много французских слов. Например, винегрет — это же чисто наше обозначение», — цитирует Вальво официальный сайт минского клуба.
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