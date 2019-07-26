«Куньлунь» заключил новый контракт с ещё одним кандидатом в сборную Китая
«Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с нападающим Брейденом Джо, информирует официальный сайт китайского клуба. Cоглашение продлено на один сезон.
В минувшем сезоне 27-летний Джо набрал 2 (1+1) очка в 28 матчах при показателе полезности «-8» и 8 минутах штрафного времени. Следующий сезон станет для него третьим в составе клуба. В общей сложности за карьеру в лиге Брейден сыграл 71 матч, в которых отметился 5 (1+4) очками.
Джо имеет китайское гражданство. В 2022 году в Китае пройдут Олимпийские игры, в которых примет участие и хоккейная национальная команда.
Ранее «Куньлунь» продлил контракт с лучшим снайпером и бомбардиром в клубной истории Брэндоном Ипом, а также сохранил в команде Люка Локхарта.
«Куньлунь» удержал в команде Локхарта. Игрок имеет китайское гражданство
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