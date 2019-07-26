Щербак: почти не думаю по-русски, привык принимать решения как канадец

Нападающий «Авангарда» Никита Щербак рассказал, как его изменила жизнь в Северной Америке, где он играл на протяжении шести последних сезонов.

«После переезда в Канаду я стал другим человеком. У меня другой менталитет, я по-другому себя веду и разговариваю. Канада меня очень изменила. Повзрослел не быстро, первые два сезона в Канаде не особо понимал, что да как.

Но как познакомился с будущей женой, стал по-другому на многие вещи смотреть. Поменялось у меня поведение и мнение. Стал более независимым и повзрослел. Повторюсь, менталитет у меня уже скорее североамериканский, так что мне с ней комфортно и легко. Я почти не думаю по-русски, привык принимать решения как канадец», — цитирует Щербака Sport24.