Буре: остановка в развитии может отбросить российский хоккей далеко назад

Чемпион мира, легендарный российский форвард Павел Буре рассказал, что в начале августа ФХР представит новые разделы национальной программы подготовки хоккеистов.

«В начале августа ФХР представит новые разделы национальной программы подготовки хоккеистов. Уже вышли разделы для игроков 6, 8 и 10 лет, а сейчас готовы все остальные, а также специальный раздел для вратарей. Я всегда говорил, что программа должна стать основой нашего хоккея, он должен развиваться синхронно с ведущими хоккейными странами. Остановка в развитии может отбросить нас далеко назад, ведь к ведущим хоккейным державам подобрались и другие, начиная с той же Швейцарии.

Сейчас программа находится на этапе внедрения в хоккейные школы. Упражнения, подход к тренировочному процессу, общей системе подготовки хоккеиста и как спортсмена, и как личности — это совсем другой уровень, намного выше, чем был у нас в 1990-х и начале 2000-х годов", — цитирует Буре ТАСС.