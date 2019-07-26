Зайцев рассказал, какие клубы были в его стоп-листе на обмен

Защитник Никита Зайцев поделился ожиданиями от выступления за «Оттаву Сенаторз». Хоккеист сменил клуб в результате обмена из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Хотелось бы побольше проводить побольше времени на льду – главный тренер Ди Джей Смит сказал, что буду играть много. И место в бригаде большинства – этот момент пока с ним не обсуждали. Неизвестность не пугает, я уже давно играю в хоккей. Да, новый состав, новые люди, но мне повезло – будет много ребят, кто выступал в «Торонто», знакомый тренер. Ещё Артёма Анисимова к нам обменяли, так что всё налаживается.

«Оттава» была в стоп-листе? Принял решение согласиться. Рассказали о перспективах в «Сенаторз», я выслушал и решил отправиться туда. Какие ещё клубы были в стоп-листе? Все канадские, ещё «Детройт», «Коламбус» и «Сент-Луис». В Америке немного попроще жить, по всем параметрам», — цитирует Зайцева «Спорт-экспресс».