Суббэн: говорят, что я стану последним элементом, которого недоставало до кубка

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн на специальной пресс-конференции поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Спасибо большое за поддержку. Честно говоря, это потрясающе! Я очень обрадовался, когда меня обменяли именно в „Нью-Джерси“. У нас есть только один путь, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Так что поехали! Я настроен оправдать все ожидания и сделать свою новую команду ещё лучше. „Дэвилз“ — клуб с высокой хоккейной культурой и богатой историей победителей. Это отличная организация, много молодых игроков в составе. Мы будем прибавлять с каждым месяцем — и надеюсь, дойдём до титула чемпионов.

Люди часто говорят, что я оказался в Нью-Йорке. Но я играю не за Нью-Йорк, а за Нью-Джерси. Я сосредоточен на этом городе. Сделаю всё, чтобы порадовать местных болельщиков, помочь всей организации. Тут хорошо всем — моей девушке Линдси, даже моей собаке Люси. Теперь на меня возложена большая ответственность. Я должен сделать всё, чтобы оправдать этот удивительно тёплый приём, который мне оказали.

Я знаю, в медиа обо мне говорят, что Суббан станет последним элементом, которого недоставало до Кубка Стэнли. У нас хорошая команда. И у нас есть возможность претендовать на титул чемпионов. Есть окно в два-три года, когда команда будет расти, и есть возможность сделать шаги для её усиления», — цитирует Суббэна официальный сайт НХЛ.