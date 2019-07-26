Антипов: здорово, что во вторую сборную привлекают молодых и перспективных

Многократный чемпион России, призёр чемпионов мира Владимир Антипов прокомментировал состав олимпийской сборной на турнир в Сочи.
«Насколько я слежу за сборными, увидел в составе знакомых ребят, которые уже привлекались в команду. Конечно, приятно наблюдать талантливых ярославских ребят. Надеюсь, что такой возможностью, доверием они воспользуются. Вообще, здорово, что во вторую по значимости сборную привлекают именно более молодых и перспективных игроков. Тем же парням, которые хорошо проявили себя на молодёжном чемпионате мира, есть что и кому доказывать.
Не думаю, что «олимпийцы» на турнире в Сочи будут статистами. Состав очень приличный. Фактически это молодёжная сборная, если судить по среднему возрасту. И молодость с амбициозностью как раз могут сыграть на руку. Вызов в сборную обычно дисциплинирует игрока, по себе знаю. Те, кто постарше, возьмут на себя лидерство. Конечно, интересно посмотреть на Васю Подколзина. Его давно выделяют в его возрасте, теперь ему надо сыграть против уже взрослых и состоявшихся игроков.
Количество контрольных игр в КХЛ ограничено. Это первая проверка составов перед сезоном. Что тоже интересный момент. Турнир по составу подобрался сильный. Тем более нечасто увидишь матч сборной с клубной командой, это особый колорит. И если судить по составу, некоторые «сборники» сыграют против своих клубов – тоже очень интересно», — сказал Антипов «Чемпионату».
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