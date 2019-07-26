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Заварухин: Крикунов — один из лучших российских тренеров. На него повесили ярлык

Заварухин: Крикунов — один из лучших российских тренеров. На него повесили ярлык
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин вспомнил о работе помощником Владимира Крикунова в «Автомобилисте».

«Я считаю его одним из лучших российских тренеров. Кроме того Крикунов очень порядочно ведёт себя по отношению к ребятам. Со стороны может показаться, что он жёстко спрашивает с них. Но при этом у него есть контакт с игроками. Также Крикунов даёт игрокам свободу, не подгоняет их под жёсткую систему. Под его руководством они могут расти.

У него есть и своя статистика, и та, что предоставляет сторонняя компания. Могу сказать, что Владимир Васильевич в этом плане изменился с тех времен, когда я ещё играл. Хоккей стал другим, и он успешно стремится соответствовать.

Легендарные баллоны Крикунова? Да не только Крикунов их использует! Просто на него ярлык повесили. Я видел, что и СКА баллонами увлекается, и «Северсталь». Раньше упражнения Крикунова действительно были жёсткими, но теперь всё разумно. У нас баллонов не будет, их заменит бег с парашютом – это нагрузка схожего типа», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

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