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Гюнцель — об обмене Кессела из «Питтсбурга»: вижу в этом шанс для себя

Гюнцель — об обмене Кессела из «Питтсбурга»: вижу в этом шанс для себя
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением об обмене форварда Фила Кессела в «Аризону Койотс».

«Мы все знаем, какую роль играл Кессел в команде. Он был одним из лидеров, но в обмен мы получили хорошего хоккеиста. Интересно, что у нас получится. Я вижу в этом шанс для себя, возможность сыграть более существенную роль. Может быть, я получу место в первой бригаде большинства, если меня туда поставят.

Я сделаю всё, чтобы помочь команде. Меня радует такая перспектива. В команде понимают, что мы все должны прибавить, все должны играть лучше. Тяжело терять такого хоккеиста, но мы считаем, что с нами всё будет в порядке. У нас хороший состав», – цитирует Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

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