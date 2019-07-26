Панин: Хартикайнену осталось выучить башкирский язык и принять ислам

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о взаимоотношениях в команде.
«Не могу выделить конкретно свои действия. Мне кажется, это связано с общим взаимодействием. Я могу подбодрить, производить коммуникацию между тренерским штабом и командой. Я не стесняюсь говорить, что я не суперхоккеист, не космонавт, как Умарк и Харти (Теэму Хартикайнен. — Прим. «Чемпионата»). Я могу доказывать своей работой, напористостью, отношением к делу, эмоциональностью, мне никакой момент не бывает безразличен.
В чём уникальность Умарка? Да во всём он уникальный, какой параметр ни возьми. У него нет каких-то мощных физических данных, но он хорошо катается, обладает техникой, виденьем поля, плюс офигенное чувство дистанции, что очень важно. Он может чувствовать каждый сантиметр, миллиметр, чтобы шайбу не выбили. В этом его космический уровень.
Я в Уфе два года, а Харти тут уже столько лет. Ему уже ключ от города и от всего можно вручать. Он тут дольше всех, из тех, кто находится в команде. Ему осталось выучить башкирский язык, принять ислам, переехать в Уфу и жить возле памятника Салавата Юлаева», — цитирует Панина «Горобзор.ру».
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