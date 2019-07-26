Яковенко: многие игроки олимпийской сборной уже лидеры в своих клубах

Бывший тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора», а также экс-генеральный менеджер «Химика» и «Северстали» Андрей Яковенко поделился мнением относительно состава олимпийской сборной России на турнир в Сочи.

Много перспективных ребят. Есть те, кто, несмотря на молодость, является ключевым игроком в своих клубах и имеет постоянное место в основном составе, выступая в КХЛ. Двух ребят хорошо знаю – защитника Ивана Мищенко и нападающего Артёма Манукяна. С ними работал в Омске. Не по годам рассудительный еще один игрок обороны — Саша Романов. Парень растет и уверен, что он способен вырасти в очень хорошего игрока.

Всегда очень важна в команде вратарская линия. От игры голкиперов напрямую зависит выступление команды. Алексей Мельничук и Пётр Кочетков имеют приличный опыт игры за юниорскую и молодежную сборные. Скорее всего, третьим останется Даниил Исаев. Он помоложе коллег по амплуа, хотя опыта выступления за различные юниорские сборные у него тоже достаточно», — сказал Яковенко «Чемпионату».