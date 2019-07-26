«Эдмонтон» обменял защитника Марино в «Питтсбург»
Защитник «Эдмонтон Ойлерс» Джош Марино стал игроком «Питтсбург Пингвинз», сообщает официальный сайт его нового клуба. В обмен на него «Эдмонтон» получил условный выбор в шестом раунде драфта-2021.
В сезоне-2018/19 Национальной хоккейной лиги 22-летний хоккеист выступал за университет Гарварда в NCAA. На его счету 33 матча, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами.
Напомним, в начале недели стало известно, что «Питтсбург» заключил новый контракт с нападающим Заком Астоном-Ризом. По новому, двухгодичному соглашению хоккеист будет получать $ 1 млн в год.
- 26 июля 2019
-
18:23
-
17:43
-
17:30
-
17:15
-
16:58
-
16:31
-
16:15
-
15:46
-
15:20
-
15:00
-
14:36
-
14:18
-
14:01
-
13:36
-
13:31
-
13:15
-
12:51
-
12:37
-
12:15
-
11:58
-
11:35
-
11:15
-
10:51
-
10:34
-
10:16
-
09:56
-
09:30
-
09:06
-
08:45
-
08:18
-
08:05
- 25 июля 2019
-
23:48
-
23:30
-
23:00
-
22:33
Партнерский контент