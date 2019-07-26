«Эдмонтон» обменял защитника Марино в «Питтсбург»

Защитник «Эдмонтон Ойлерс» Джош Марино стал игроком «Питтсбург Пингвинз», сообщает официальный сайт его нового клуба. В обмен на него «Эдмонтон» получил условный выбор в шестом раунде драфта-2021.



В сезоне-2018/19 Национальной хоккейной лиги 22-летний хоккеист выступал за университет Гарварда в NCAA. На его счету 33 матча, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами.

Напомним, в начале недели стало известно, что «Питтсбург» заключил новый контракт с нападающим Заком Астоном-Ризом. По новому, двухгодичному соглашению хоккеист будет получать $ 1 млн в год.