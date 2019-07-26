Нюквист: многие лидеры «Коламбуса» ещё молоды — о таком мечтают во всех клубах

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист прокомментировал готовность команды к новому сезону.



«Команда в хорошей форме. Большинство лидеров ещё молоды. О таком мечтают во всех клубах. Но у нас есть и ветераны, которые ведут команду за собой. Так что состав сбалансирован. Да, летом некоторые ребята ушли, и об этом много говорят и пишут. Но я вижу в такой ситуации шанс для себя и для многих в команде. У нас появились новые возможности, молодые игроки могут проявить себя, сыграть более важную роль», — цитирует Нюквиста официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне 29-летний швед, игравший за «Детройт», установил личный бомбардирский рекорд, набрав 60 (22+38) очков. Игроком «Коламбуса» он стал в начале июля.

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