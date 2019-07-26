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Рижское «Динамо» разгромило «Сарыарку» в товарищеском матче

Рижское «Динамо» разгромило «Сарыарку» в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

«Динамо» из Риги одержало уверенную победу над ХК «Сарыарка» в товарищеской игре, встреча завершилась со счётом 6:1.

Подопечные Гиртса Анкипанса выиграли все три периода — 3:0, 2:1 и 1:0. Двумя шайбами отметился Якуб Берглунд, ещё по голу в активе Картера Эштона, Брэндона Макмиллана, Лауриса Дарзиньша и Эмильса Гегериса.

В прошлом сезоне рижане не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, 24 июля Рижское «Динамо» по буллитам уступило «Нефтянику» в товарищеском матче. На двоих команды выполнили в послематчевой серии 38 попыток.

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