Рижское «Динамо» разгромило «Сарыарку» в товарищеском матче
«Динамо» из Риги одержало уверенную победу над ХК «Сарыарка» в товарищеской игре, встреча завершилась со счётом 6:1.
Подопечные Гиртса Анкипанса выиграли все три периода — 3:0, 2:1 и 1:0. Двумя шайбами отметился Якуб Берглунд, ещё по голу в активе Картера Эштона, Брэндона Макмиллана, Лауриса Дарзиньша и Эмильса Гегериса.
В прошлом сезоне рижане не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Напомним, 24 июля Рижское «Динамо» по буллитам уступило «Нефтянику» в товарищеском матче. На двоих команды выполнили в послематчевой серии 38 попыток.
- 26 июля 2019
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