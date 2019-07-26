Швейцарский «Амбри-Пиотта» забавным роликом объявил о подписании Саболича
Словенский нападающий Роберт Саболич был представлен в качестве игрока швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». Об этом было объявлено в забавном ролике, опубликованном в «твиттере» команды. По сюжету Саболич знакомится с командой во время застолья.
Видео доступно в официальном «твиттере» ХК «Амбри-Пиотта».
Предыдущие полтора года Саболич провёл в составе «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В сезоне-2018/19 30-летний хоккеист провёл за клуб КХЛ 65 матчей, в которых отличился 19 голами и 11 результативными передачами.
Ранее Саболич выступал в составах «Адмирала», «Спарты», «Ингольштадта», «Попрада» и «Сёдертелье».
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