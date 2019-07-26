Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Швейцарский «Амбри-Пиотта» забавным роликом объявил о подписании Саболича

Швейцарский «Амбри-Пиотта» забавным роликом объявил о подписании Саболича
Хоккей / КХЛ 0

Словенский нападающий Роберт Саболич был представлен в качестве игрока швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». Об этом было объявлено в забавном ролике, опубликованном в «твиттере» команды. По сюжету Саболич знакомится с командой во время застолья.

Видео доступно в официальном «твиттере» ХК «Амбри-Пиотта».

Предыдущие полтора года Саболич провёл в составе «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В сезоне-2018/19 30-летний хоккеист провёл за клуб КХЛ 65 матчей, в которых отличился 19 голами и 11 результативными передачами.

Ранее Саболич выступал в составах «Адмирала», «Спарты», «Ингольштадта», «Попрада» и «Сёдертелье».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент